Спустя пять лет российский актёр и шоумен Станислав Ярушин вновь вспомнил поезду по трассе Астрахань - Атырау.

Об этом он рассказал в своём шоу, беря интервью у актёра Рената Мухамбаева. На видео обратили внимание журналисты портала Tengrinews.kz.

- Мы с Араратом Кещяном (российский актёр, также играл в КВН - прим. автора) полетели проводить корпоративное мероприятие в Атырау. Я такой ужасной дороги в жизни не видел. Мы долетали до Астрахани и потом ехали в Атырау на машине. Такое ощущение, что вот Гитлер позавчера оттуда вышел. Чтобы вы понимали, за всё время, что я в гастрольные поездки ездил, я никогда не видел такой дороги. Она прям конкретно яма на яме, - вспомнил актёр.

По словам шоумена, он проехал около 300 километров, при этом водитель был знаком с расположением ям и мчался со скоростью 100 километров в час.

- И мы выкладываем в Instagram и Facebook, и в Instagram кто-то меня отмечает и аким района, он отсчитывается передо мной сколько денег было потрачено, сколько будет, и ничего не сделано, - отметил Ярушин.

Ренат Мухамбаев добавил, что ситуация кардинально не изменилась. Лишь на участках, где дороги не было совсем - она появилась.

Первое видео шоумен опубликовал в 2016 году, на котором попросил «хоть кого-нибудь заняться дорогой».

Тогда в акимате Атырауской области ответили, что работы начались ещё в 2015 году и на них выделено более 39 млн тенге. Последний раз об этой дороге говорилось в августе 2021 этого года и тогда сообщалось, что выделено 212 миллиардов тенге. Полностью завершить проект реконструкции планируют только к 2023 году.

