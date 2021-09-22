После 13 минут погони стражи порядка всё же задержали нарушителя, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Погоня полицейских за пьяным водителям попала на видео в Уральске Скриншот с видео Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 21 сентября на пересечении улиц Сарайшык и Петровского сотрудники полиции заметили ВАЗ-2112, который с громкой музыкой выезжал из лесного массива.
- Стражи порядка пытались остановить авто с помощью сирены и громкоговорителя. Однако водитель проигнорировал их, и начал скрываться в лесном массиве. Погоня за нарушителем длилась 13 минут. После чего водителя задержали. Далее было установлено, что он пытался скрыться из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управления транспортным средством, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении водителя составлены протоколы:
  • по части 1 статьи 595  КоАП РК "Нарушение правил маневрирования";
  • части 1 статьи  606 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки";
  • части 6 статьи статьи 608 КоАП РК "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения";
  • части 1 статьи 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел".
Транспортное средство водворено на спецстоянку.

Видео предоставлено департаментом полиции ЗКО