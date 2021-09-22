- Стражи порядка пытались остановить авто с помощью сирены и громкоговорителя. Однако водитель проигнорировал их, и начал скрываться в лесном массиве. Погоня за нарушителем длилась 13 минут. После чего водителя задержали. Далее было установлено, что он пытался скрыться из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управления транспортным средством, - рассказали в пресс-службе ведомства.

по части 1 статьи 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования";

части 1 статьи 606 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки";

части 6 статьи статьи 608 КоАП РК "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения";

части 1 статьи 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел".

