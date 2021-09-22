Также политики считают, что необходимо ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Депутаты фракции «Ак жол» направили первому заместителю премьер-министра страны Алихану Смаилову и председателю агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой запрос по ситуации с убийством людей при выселении должника из залогового дома в Алматы.

По мнению депутатов, обстоятельства требуют отдельного изучения не только со стороны правоохранителей, но и со стороны финансовых регуляторов.

- Многие из должников нередко тоже идут на крайние меры, вплоть до суицида, но в данном случае должник повернул оружие против других лиц. Эта ситуация вновь обращает внимание на огромную закредитованность населения, провоцируемую в том числе высокой базовой ставкой Нацбанка, несправедливость судебных решений по подобным спорам и возможный сговор судебных исполнителей и банковских работников, - считают в партии.

«Ак жол» с 2014 года много раз предлагал разработать закон «О банкротстве физических лиц» для гарантии жизненных права разорившихся граждан. Однако уполномоченные органы постоянно откладывают принятие документа.

- Действия банка можно понять, поскольку у него задача – делать деньги. Однако считаем, что при изъятии залогового имущества несостоятельного должника, отклонение от оценочной стоимости не должно превышать 10-15%, так как при оформлении в залог такое имущество изначально занижается к сумме кредита на 30-40%. В этой связи полагаем крайне необходимым Агентству по регулированию финансового рынка – ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков. Также, для прекращения искусственного раздувания суммы кредита как мыльный пузырь, необходимо понизить ставки по кредитам, для чего нужен пересмотр политики Нацбанка в отношении базовой ставки, которая сегодня в любом случае не сдерживает инфляцию, но служит поводом для неадекватно высоких ставок БВУ, - говорится в запросе.