До мегаполиса актюбинец не добрался, его путешествие прервал полицейский, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

Вечером 21 сентября 20-летний житель Актобе, находясь подшофе, залез на крышу тепловоза в надежде с ветерком и бесплатно добраться в южную столицу Казахстана. Как сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, попытка успехом не увенчалась, мужчину с крыши сняли стражи порядка.

- Задержанный парень привлечён к административной ответственности сразу по трём статьям административного кодекса РК – нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения; нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта и появление в общественных местах в состоянии опьянения, - цитирует Бекиева пресс-служба департамента полиции на транспорте.

«Заяц» оказался с криминальным прошлым - он уже привлекался к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.

