Как казахстанцы могут заработать, совершая платежи в Halyk Bank
С 6 сентября клиенты Halyk Bank стали зарабатывать, просто оплачивая за товары или услуги картой Halyk Bank. Финансовый институт предложил своим клиентам повышенный 5% бонус от суммы каждой совершенной оплаты. Самое важное – потратить бонусы можно везде, где есть терминалы Halyk Bank, передает NUR.KZ.Акция стартует с сегодняшнего дня и действует до конца года. Теперь, совершая покупки картами банка через POS-терминал Halyk Bank, в приложении Halyk Homebank или при оплате с помощью Halyk QR, клиенты банка получают 5% повышенных бонусов. Это может быть покупка чашки любимого кофе, оплата мобильной связи, оплата коммунальных платежей, школы и детского сада, покупка в интернет-магазине и многое другое. К примеру, покупая продукты на 25 000 тенге, вы получите бонус в 1 250 тенге, или заправляя еженедельно авто на 5 000 тенге, ваш бонус составит 250 тенге.
С сегодняшнего дня бонусы можно зарабатывать везде и тратить на всё.
- У Halyk Bank одна из крупнейших POS-терминальных сетей по всей стране - более 22 тысяч точек. И в каждой из них будут начисляться бонусы с любых покупок, - отмечают в банке.
В масштабную кампанию банка "попадают" не только его действующие клиенты, но и те, кто только открывает карту Halyk Bank. Новым клиентам для участия в бонусной акции достаточно просто открыть обычную или цифровую карту Halyk Bank до конца этого года и оплачивать ей товары или услуги. Открыть карту можно не выходя из дома за одну минуту в приложении Halyk Homebank.
Важно отметить, что накопленными бонусами можно расплатиться в любых заведениях с POS-терминалами Halyk Bank и даже в продуктовом магазинчике у дома. Кроме того, накопленные бонусы можно потратить через приложение Halyk Homebank у более чем 13 тысяч партнёров сети Halyk Club.
- Масштабная акция запущена в знак благодарности нашим постоянным клиентам и поощрения новых. Такие бонусы максимально выгодны и самим предпринимателям-партнёрам банка, которые имеют возможность больше заработать во время акции за счёт активизации безналичных платежей, - говорится в сообщении банка.
Отметим, что предложение не касается платежей по кредитам, операций с депозитами и переводов между счетами.
Ну и главный лайфхак – чем больше вы потратите денег в акционный период, тем больше бонусов можно заработать. С сегодняшнего дня зарабатывайте повышенные бонусы везде и тратьте их на всё, экономя собственные средства.
Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.
Новости Компаний
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!