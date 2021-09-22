– При этом не исключено, что таким образом руководители избегают уголовной ответственности. В результате совершения таких преступлений государству причиняется значительный ущерб. Анализ материалов уголовных дел показал, что условием совершения преступлений послужило не только безответственное отношение руководителей, но и возможность беспрепятственной передачи ЭЦП и подписание электронных документов другими лицами, - отметил Нурдаулет Самет.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента агентства Казахстана по противодействию коррупции Нурдаулет Самет, за восемь месяцев 2021 года проведено в местные исполнительные органы направлено 97 рекомендаций, 92 из которых исполнены. Мониторингом охвачены сферы спорта, медицины, образования, пассажирские перевозки и другие. – Мы провели мониторинг практики использования электронно-цифровой подписи должностными лицами государственных учреждений. За 2019-2021 годы суды вынесли 30 приговоров в отношении лиц, уполномоченных на выполнение госфункций и ответственных лиц за ведение бухгалтерского учета, по фактам хищения бюджетных средств путём использования ЭЦП. В Западно-Казахстанской области выявлено пять таких фактов. Анализ данных преступлений, показал, что большая часть из них связана с хищением бюджетных средств бухгалтерами путём необоснованного перечисления заработной платы сотрудникам организации на их карточные счета для последующего присвоения и растраты, - рассказал Нурдаулет Самет. К слову, во всех случаях бухгалтера воспользовались ЭЦП, которую им доверили руководители, которые, по словам Нурдаулета Самета, в своих показаниях в суде мотивируют передачу ЭЦП тем, что у них нет времени совершать финансовые операции и отсутствуют навыки работы с компьютерной техникой.Стоит отметить, что в республике функционирует единый Call-центр 1424, позвонив на который люди могут сообщить о коррупционных фактах. Жители ЗКО могут позвонить по номеру 98-47-20. За восемь месяцев этого года о коррупционных фактах сообщили всего два человека, им выплачено 350 тысяч тенге.