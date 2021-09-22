ТОО World Green Company примет на работу Переводчика Трудоустройство официальное, полный соц.пакет. Питание и развозка за счет организации. Режим работы 6/1 с 8 до 17 часов. Тел: +7 776 941 10 11 @World_green_company Контролер ОТК, лаборант. З/п  от 80 тыс. тенге. Официальное трудоустройство, соц. Пакет, питание, доставка служебным транспортом, премии. Тел: +7 776 945 55 92, +7 777 330 01 25 Завхоз. З/п   120 тыс. тенге. Официальное трудоустройство, соц. Пакет, питание, доставка служебным транспортом, премии. Тел: +7 776 945 55 92, +7 777 330 01 25 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.