На предприятии открыты вакансии:Обязанности: • работа в 1С; • работа с банком; • расчёт и начисление заработной платы; Требования: • средне-специальное или высшее образование. Условия: • график работы с 9 до 18; • выходные: суббота, воскресенье.Обязанности: • продажа ГСМ на АЗС за наличный и безналичный расчет; • ведение кассовых операций. Требования: • пользователь ПК; • опыт работы с денежными средствами. Условия: • сменный график работы сутки через трое.Обязанности: • обеспечение профессионального, безопасного вождения автомобиля. Требования: • опыт работы от 1 до 3-х лет. Условия: • шестидневка, с 9 до 18 часов,=; • выходные - воскресение, суббота (по графику).