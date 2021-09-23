Трагедия произошла пятого сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Береке. Двое годовалых близнеца выпали из окна третьего этажа. Мама детей была на работе, а отец спал. К сожалению, решётки на окнах квартиры установлены не были. Один из малышей погиб, второго госпитализировали в больницу.Девятого сентября в управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, что малыш получил ушибы печени и почек, а также у него перелом левой руки. Сегодня, 23 сентября в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что состояние малыша удовлетворительное и 18 сентября его выписали из больницы.
- Он восстановился. Чувствует себя хорошо. В больнице получил все необходимое лечение, - отметили в пресс-службе ведомства.