Иллюстративное фото из архива "МГ"

Трагедия произошла пятого сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Береке. Двое годовалых близнеца выпали из окна третьего этажа. Мама детей была на работе, а отец спал. К сожалению, решётки на окнах квартиры установлены не были. Один из малышей погиб, второго госпитализировали в больницу.

- Он восстановился. Чувствует себя хорошо. В больнице получил все необходимое лечение, - отметили в пресс-службе ведомства.