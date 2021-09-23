Смертельное ДТП произошло в 6 часов утра 23 сентября на 476 километре трассы Алматы – Ташкент, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: скриншот с видео

Авария произошла на территории Жамбылской области. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, на трассе столкнулись Аudi-А4 и Toyota Camry. На месте погибли шесть человек, два пассажира Toyota Camry госпитализированы в больницу с различными травами.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз, - сообщили в ведомстве.

