Дети отравились парами хлора во время занятий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Информацию об отравившихся в частом бассейне опубликовал портал Ratel. По информации издания, произошёл выброс дезинфицирующего средства из-за сбоя датчика протока воды.

В пресс-службе управления общественного здоровья Алматы сообщили, что сегодня, 23 сентября в центральную детскую больницу неотложной медицинской помощи бригады неотложки доставили 11 детей с жалобами на першение в горле, чихание.

- Они были отравлены парами хлора во время занятий в бассейне. Возраст детей - 12-14 лет. Все стабильные, госпитализировали в профильное отделение, - сообщили в ведомстве.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, что со слов представителя бассейна, неделю назад был установлен новый аппарат по хлорированию воды, который внезапно вышел из строя с выводом хлора в воду бассейна.

- На лабораторное исследование отобрана вода с бассейна на содержание остаточного хлора и бактериологическое исследование, а также проведены замеры воздуха. Из 14 детей, посещавшие 23 сентября группу синхронного плавания, 11 детей с жалобами на удушье и кашель бригадами скорой медицинской помощи доставлены в приёмный покой отделения токсикологии городской детской клинической больницы. Самочувствие 11 детей удовлетворительное, получают симптоматическое лечение, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции Алматы информировали, что начали досудебное расследования по статье 306 УК РК -Производство ведёт управление полиции Алмалинского района.