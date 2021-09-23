– Убедительно просим всех соблюдать установленные правила поведения на дорогах. В очередной раз хочу напомнить водителям об ответственности за нарушение правил дорожного движения и призываю всех граждан проявлять активную гражданскую сознательность, –обратился главный полицейский региона Атыгай Арыстанов.

Первая трагедия произошла 22 сентября в 15:30 между поселками Шубаркудук и Байганин. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 57-летний водитель «Лада-Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗ -712, за рулем которой находился 30-летний водитель. В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Второе смертельное ДТП произошло в этот же день в 19:40. 71–летний водитель «Лада-Гранта», житель села Сарыжар, двигаясь со стороны села Мартук в направлении села Сарыжар, не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.