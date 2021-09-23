Адвокаты заявили отвод судье, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В межрайонном специализированном следственном суде Алматы начался процесс по рассмотрению меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве пяти человек.

Адвокаты подсудимого выступили против проведения заседания в открытом режиме «в целях обеспечения безопасности подозреваемого и членов его семьи». Решение адвоката поддержал подсудимый.

- Суд, посовещавшись на месте, постановил об открытом судебном заседании, суд разрешает участие СМИ, - сказал судья Жанабил Акынов.

Тогда адвокат заявил судье отвод.

- Уважаемый суд, я в связи с вашим решением о проведении открытого заседания вынужден заявить вам отвод. Я переживаю за безопасность подозреваемого, за безопасность членов его семьи и разглашать сведения, которые могут привести к нарушению этой безопасности, невозможно. Я не понимаю, по какой причине вы приняли такое решение и считаю, что вы прямо или косвенно заинтересованы, в связи с чем я заявляю вам отвод, - заявил адвокат.

Прокурор ходатайствовал об аресте подсудимого на два месяца. Суд рассмотрит ходатайство после получения заявления об отводе судьи от адвокатов. Пока заседание перенесли на 17:00.