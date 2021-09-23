Потасовкой болельщиков завершился футбольный матч «Каспий» - «Астана» в Актау

В матче 1/4 финала Кубка Казахстана актауский «Каспий» проиграл «Астане» со счётом 0:1, сообщает портал Sports.kz.

На второй минуте матча судья удалил защитника хозяев Алексея Залеского. Позже судья показал вторую жёлтую полузащитнику гостей Максу Эбонгу, но не удалил игрока с поля. Вместо него это попытался сделать вратарь «Каспия» Нурлыбек Аязбаев, вследствие чего началась потасовка между игроками и только тогда Эбон покинул поле сам.

После финального свистка полузащитник «Астаны» Исламбек Куат показал неприличный жест болельщикам «Каспия» и те забросали поле бутылками, а после и выбежали туда. Потасовку оставили стражи порядка.

