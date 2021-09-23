Организаторы «Алматы марафона» предупредили о перекрытии части дорог мегаполиса 26 сентября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

Частично перекрывать движение начнут с девяти часов утра 25 сентября. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться. Старт и финиш марафона будет на площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 25 сентября до 18:00 26 сентября.

26 сентября:

движение по проспекту Назарбаева от Сатпаева до Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 4:30 до 12:00;

движение по проспекту Аль-Фараби от Назарбева до Достык будет полностью перекрыто с 4:30 до 9:30 в день мероприятия;

движение по проспекту Аль-Фараби от Назарбаева до Шашкина будет частично перекрыто с 4:30 до 12:00, южная сторона улицы будет открыта для автотранспорта;

движение по проспекту Аль-Фараби от Шашкина до Саина будет частично перекрыто с 4:30 до 13:30, южная сторона дороги будет открыта для автотранспорта;

движение по улице Саина от Аль-Фараби до Абая будет частично перекрыто с 4:30 до 13:30, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта;

движение по проспекту Абая от Саина до Байтурсынова будет частично перекрыто с 4:30 до 14:00, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта;

движение по улице Байтурсынова от Абая до Сатпаева будет полностью перекрыто с 4:30 до 14:00.

движение по проспекту Сатпаева от Байзакова до Байтурсынова будет полностью перекрыто с 4:30 до 10:35.

движение по проспекту Сатпаева от Байтурсынова до Желтоксан будет полностью перекрыто с 4:30 до 14:00.

движение по улице Байзакова от Тимирязева до Сатпаева будет полностью перекрыто с 4:30 до 10:35.

движение по улице Тимирязева от Шашкина до Байзакова будет полностью перекрыто с 4:30 до 10:35.

движение по улице Шашкина от Аль-Фараби до Тимирязева будет полностью перекрыто с 4:30 до 10:35.

«Алматы марафон» пройдёт в десятый раз. Участникам на выбор предоставлены дистанции: 10 километров; 21,1 километр; 42,2 километра; командная эстафета Экиден; 10 километров в стиле скандинавская ходьба.

