Четверть населения страны прошла перепись населения онлайн
В Казахстане полным ходом идёт перепись населения. Причем, на сегодняшний день она пока проводится исключительно в онлайн-формате, позволяя всем желающим предоставить данные о себе в самое удобное время. Этот же момент помогает избежать прямого контакта с интервьюерами, которые начнут обход граждан лишь в октябре.Новости Казахстана говорят о том, что на данный момент уже более четверти населения страны прошли перепись. Согласно сведениям Бюро национальной статистики, по состоянию на вечер 22 сентября удаленно рассказали о себе 5 003 105 респондентов, что составило 26,3% от всех казахстанцев. Для ответов на вопросы использованы различные сервисы, среди которых наиболее популярным оказался sanaq.gov.kz, опередивший Egov и Aitu. Для сравнения, на первом авторизовалось 4 323 686 человек, тогда как на втором и третьем – 484 878 и 194 541 человек соответственно.
В 2021 году в Казахстане установлены новые правила участия в переписи населения, что во многом связано со сложной эпидемиологической ситуацией, но также позволяет соответствовать веяниям IT-времени. Так, вплоть до 15 октября всем желающим будет доступен сайт sanaq.gov.kz, ориентированный непосредственно на работу с респондентами. Данная площадка функционирует круглосуточно и позволяет подстроить ответы на вопросы под любой жизненный график. С 1 по 30 октября по домам граждан, не заявивших о себе в удаленном ключе, начнут ходить интервьюеры, которые зададут целый список вопросов. Бюро национальной статистики благодарно тем, кто уже прошёл процедуру дистанционно, а также призывает остальных вдохновиться их примером. При возникновении любых вопросов можно круглосуточно обращаться за консультациями по телефону 1446.
На данный момент наибольшую активность в количественном выражении проявляет Туркестанская область, где удаленным форматом воспользовалось уже 603 743 человека. На втором и третьем местах этого небольшого рейтинга расположились Алматинская и Восточно-Казахстанская области: 527 233 и 437 656 жителей соответственно. Наименьшая активность представлена в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях, где одним из интернет-сервисов воспользовались соответственно пока что 136 773 и 133 377 жителей.
Если рассматривать этот вопрос в процентном выражении, то здесь, по сведениям портала www.inform.kz, в числе лидеров представлена Кызылординская область, где переписью охвачено уже 43% населения.
