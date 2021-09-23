– Мы очень обрадовались, что у нас будет новая крыша, с трудом собрали подписи и в мае начались работы. Ободрали всё, начали сваи забивать. Во время июньских ливней мы все дружно потекли, стали дальше ждать. Но вот полтора месяца назад всё остановилось, мы начали бить тревогу. Мы начали спрашивать в чём проблема, нам ответили, что нет финансирования. Как так? - рассказала жительница дома Ирина Юдина.

– Подвели нас с крышей, во время дождей топило всех, люстры искрились, лампочки перегорали, электричество отключалось. Мы только год назад въехали, ремонт сделали капитальный. В последний раз нам сказали, что мы можем подавать в суд, а это значит, что нам ничего не светит. Есть документ, где было написано, что в случае отсутствия финансирования подрядчик обязуется сделать крышу за свой счёт. Но где это искать, мы не знаем. Что делать, куда идти, кому жаловаться, - рассказала жительница дома Светлана Киняева.

– В данный момент работы ведутся, просто жители не видят строителей. Сейчас ведём переговоры с акиматом о выделении финансирования. В этом доме основная часть работы окончена, осталось лишь закрыть профлистом. Подрядная организация сейчас ведет капитальный ремонт за свой счёт, - подчеркнул Кадыргали Журасов.

– Подрядная организация ТОО "ГНРМАШ" выполняются работы за свой счёт. Они сами изъявили желание для того, чтобы завершить работу пораньше. Сейчас мы ожидаем финансирование с республиканского бюджета. 80% работ уже выполнены, осталось лишь закрыть профлистом, - заключил заведующий сектором коммунального сектора отдела ЖКХ Темирлан Ликеров.

Жители дома №36/2 по улице Гагарина с ужасом ждут начала сезона дождей. Затопленными рискуют быть жители не только пятых этажей, но и первых, так как крыши у дома нет. Он был построен в 1972 году, и с тех пор капитального ремонта не видел. Люди очень обрадовались, когда весной этого года им предложили поучаствовать в программе "Модернизация ЖКХ" и отремонтировать старую и ветхую крышу по выгодным условиям. Жители сразу же собрали подписи, подписали договор и с нетерпением стали ждать начала работ. Строители начали с демонтажа старой крыши, и во время ливневых дождей затопленными оказались почти все. Но люди отнеслись с пониманием и дальше ждали заветной новой крыши.Выяснилось, что капитальный ремонт крыши по договору стоит почти заключил 38 миллионов тенге. Эту сумму жильцы должны выплачивать в течение восьми лет.Теперь люди намерены идти до конца. Сначала они направят письмо-претензию в уполномоченную организацию по реализации государственной программы жилищно-коммунального развития "Нурлы жер" ТОО "Орал Курылыс Жондеу Сервис", а далее, в случае отсутствия результатов, обращаться в суд. Главный инженер компании ТОО "Орал Курылыс Жондеу Сервис" Кадыргали Журасов сообщил, что дата сдачи объекта - 30 сентября этого года.В отделе ЖКХ заверили, что все ремонтные работы будут завершены до начала сезона дождей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.