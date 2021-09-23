Для такого способа мытья понадобится питательный шампунь, обычный кондиционер для волос и пищевая сода. Действие питательного шампуня основано здесь на том, что оно смягчает соду. Итак, сначала сухие волосы нужно сначала слегка намочить и отжать их руками по длине. Затем наносим на волосы кондиционер, отступив от корней 4-5 см. В ладонь набираем обычную порцию шампуня и добавляем чайную ложку питьевой соды. Растираем шампунь с содой в ладонях, потом наносим эту смесь на кожу головы и массирующими движениями втираем состав в волосы, как при обычном мытье головы. Получается легкий пилинг для волос и головы. Если перед таким пилингом не наносить кондиционер для волос по длине, то волосы будут пушиться и путаться. Кондиционер же смоется пеной, которая образуется в процессе нанесения шампуня на волосы и кожу головы. С помощью этой техники волосы долго остаются чистыми и пышными, блестят и не спутываются. Но нельзя использовать этот способ мытья волос часто, все-таки сода сушит волосы и кожу головы.