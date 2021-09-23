По результатам служебного расследования в полиции решили ограничится только административным наказанием, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске инспектор патрульной полиции ездил на Camry без госномеров Автомобиль без госномеров разъезжал по городу 6 августа. Очевидцы позвонили в 102 и нарушителя остановили в районе железнодорожного вокзала. Как выяснилось, за рулем иномарки был сотрудник полиции. Позже в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что инспектор службы батальона патрульной полиции Уральска за езду на Camry без государственных номерных знаков будет привлечен к административной ответственности. Служебное расследование затянулось, так как нарушитель был в отпуске. Сегодня, 23 сентября в пресс-службе департамента полиции ЗКО проинформировали, что по итогам служебного расследования, принимая во внимание, что полицейский был привлечен к административной ответственности, принято решение ограничится только им. Между тем, в марте прошлого года стало известно, что в Уральске полицейский за езду на служебном авто с подложными госномерами (на котором, кстати, он попал в ДТП) понёс административное наказание и по результатам служебного расследования, за допущенные грубые нарушение требования этического кодекса госслужащих был наказан ещё и в дисциплинарном порядке. А в июне этого года начальник отдела местной полицейской службы Абайского отдела полиции попал в ДТП в пьяном виде, за что, помимо лишения водительских прав, был еще и уволён из органов внутренних дел. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.