В Алматы предлагают изменить маршрут проведения мирных собраний, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Соответствующий проект опубликован на портале «Открытые НПА» для обсуждения.

Сейчас разрешено проведение мирных шествий от сквера имени Валиханова до парка имени Ганди по улице Шевченко. Согласно документу, предлагает изменить маршрут на следующий: от памятника имени Токаша Бокина по улице Кунаева до пересечения с улицей Шевченко, далее по улице Шевченко до сквера Валиханова.

- Вдоль улицы имеются искусственное освещение, точка для подключения электроэнергии, камеры видеонаблюдения и видеофиксации, 50 парковочных мест, - говорится в проекте.

Публичное обсуждение пройдёт до седьмого октября.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.