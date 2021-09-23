Адвокаты подозреваемого попросили отправить его под домашний арест, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В специализированном межрайонном следственном суде Алматы прошло заседание об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве пяти человек. Прокурор ходатайствовал об аресте, так как подсудимый может скрыться. Адвокаты же просили отправить его под домашний арест в секретном месте с охраной для безопасности самого подсудимого и членов его семьи.

Сам подсудимый сказал, что раскаивается в содеянном.

- Защищая свой дом, свою семью, детей, я в состоянии аффекта, не понимая, что делал, совершил это деяние. В этом я раскаиваюсь. Уважаемый суд, далее я отказываюсь давать какие-либо показания, я больше не могу что-либо говорить, мне уже плохо, – сказал мужчина.

Судья обратил внимание на наличие синяков на лице у подсудимого и поручил прокурору немедленно провести проверку по данному факт.

Суд принял ходатайство прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, отправив подсудимого в СИЗО на два месяца.