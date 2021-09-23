Антитела были выявлены более чем у 90% добровольцев, принявших участие в исследованиях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Министерство образования и науки Казахстана сообщило, что Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности провёл тест реакции нейтрализации, который показал высокий уровень антител у привитых отечественной вакциной QazVac против дельта-штамма.

- Мы провели исследования для того, чтобы определить способности антител, сформированных вакциной QazVac, нейтрализовать появляющиеся штаммы коронавируса, среди которых «уханьский», «британский», «индийский». Результаты показали, что поствакцинальные антитела формируют иммунитет и способны нейтрализовать все три вида вируса. Также мы провели опыты на лабораторных животных следующим образом: взяли лабораторных хомяков, как получивших вакцину QazVac, так и не привитых. Через некоторое время они были заражены дельта-штаммом. В результате невакцинированные хомяки заразились дельта-штаммом коронавируса. А животные, привитые вакциной QazVac, не заболели и оказались защищёнными от штамма вируса дельта, – отметила генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья.

Полученные данные подтвердили эффективность QazVac против существующих штаммов коронавируса, в том числе способность отечественной вакцины защитить от дельта-штамма, заявили учёные.

Напомним, накануне в стране выявили eta-штамм коронавирус. Циркуляция Eta-варианта установлена в четырёх регионах - два случая в Мангистауской области и по одному в Карагандинской, Павлодарской областях и Нур-Султане.

