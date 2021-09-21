Циркуляция нового штамма установлена в четырёх регионах Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщил о выявлении нового штамма.

- Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года, - пояснил Цой в Facebook.

По итогам секвенирования 96 образцов установлена циркуляция штаммов:

Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4%);

Alpha «Британский» - 24 (25%);

«Уханьский» коронавирус - 10 (10,4%);

Eta «Нигерийский» - 5 (5,2%).

Циркуляция Eta-варианта установлена в четырёх регионах - два случая в Мангистауской области и по одному в Карагандинской, Павлодарской областях и Нур-Султане.

- По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 сентября 2021 года, Eta штамм выделен в 77 странах мира. По категории ВОЗ относится к штаммам, требующим «наблюдения». В этой связи министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19, - предупредил главный врач страны.

Что известно о Eta штамме?

Его обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года. Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг заявлял, что оштамм выявлен на фоне роста числа инфицированных и доказательств большей заразности новой мутации нет нет.

При этом в январе вирусолог Сандей Омилабу в интервью Express сказал, что новый штамм имеет более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов - один человек может передать болезнь одновременно четырём или пяти членам семьи.

