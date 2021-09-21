Циркуляция нового штамма установлена в четырёх регионах Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщил о выявлении нового штамма.
- Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года, - пояснил Цой в Facebook.
По итогам секвенирования 96 образцов установлена циркуляция штаммов:
- Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4%);
- Alpha «Британский» - 24 (25%);
- «Уханьский» коронавирус - 10 (10,4%);
- Eta «Нигерийский» - 5 (5,2%).
Циркуляция Eta-варианта установлена в четырёх регионах - два случая в Мангистауской области и по одному в Карагандинской, Павлодарской областях и Нур-Султане.
- По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 сентября 2021 года, Eta штамм выделен в 77 странах мира. По категории ВОЗ относится к штаммам, требующим «наблюдения». В этой связи министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19, - предупредил главный врач страны.
Что известно о Eta штамме?
Его обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года. Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг заявлял, что оштамм выявлен на фоне роста числа инфицированных и доказательств большей заразности новой мутации нет нет.
При этом в январе вирусолог Сандей Омилабу в интервью Express сказал, что новый штамм имеет более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов - один человек может передать болезнь одновременно четырём или пяти членам семьи.