О состоянии пострадавших в ДТП медиков в ЗКО рассказали в облздраве
Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой 20 сентября в 20:30, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ДТП произошло на пересечении улиц Шолохова и Тюленина. Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что после столкновения кареты скорой помощи и "Лады" спецавтомобиль перевернулся. В управлении здравоохранения отметили, что пострадали трое сотрудников станции скорой помощи: 20-летний санитар, 22-летний фельдшер и 27-летний водитель.
- Санитар получил ушиб грудной клетки, после чего был отправлен на амбулаторное лечение. 28-летний фельдшер получил ушиб поясничного отдела и также был направлен на амбулаторное лечение. Водитель кареты скорой помощи получил ушиб бедра, ушиб мягких тканей головы, - рассказали в облздраве.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО дополнили, что в отношении водителя скорой помощи был составлен протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества"
