Начальник департамента полиции Алматы провёл брифинг по стрельбе в микрорайоне Акбулак, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Главный полицейский Алматы Канат Таймерденов сообщил, что пятый погибший – друг нового владельца дома. Он пришёл на выселение как свидетель.

Также стало известно, что расследование ведётся по двум статьям - «убийство двух и более лиц» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Что касается оружия, то стрелок зарегистрировал его ещё в 2008 году. На учёте с расстройством психики никогда не состоял. Табельное оружие было при себе у участковых, но они его не применили.

Один из погибших участковых прослужил в орган внутренних дел 18 лет, у него остались пятеро детей. Второй прослужил семь лет, у него остались двое детей.

Напомним, в 17 часов 20 сентября в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина при исполнении судебного решения открыл стрельбу. Он убил двух участковых инспекторов полиции, судоисполнителя и двух гражданских лиц.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.