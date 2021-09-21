Свадьбы разрешили проводить в Казахстане

МВК по недопущению распространения коронавируса смягчила карантинные ограничения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщает МВК, министр здравоохранения Алексей Цой доложил о стабилизации эпидемиологической ситуации, за последние две недели уровень заболеваемости и летальности снизился на 60%. Поэтому с 27 сентября разрешили проведение ряда мероприятий при условии, что сотрудники и посетили имеют «зелёный» статус в Ashyq.

Также решено возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами: Россия, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан.

- Возобновить безвизовый режим для въезда в Казахстан с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения (Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия), - говорится в сообщении МВК.

Акиматам поручили организовать пункты вакцинации в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на крупных базарах и рынках.

Напомним, сегодня стало известно, что в Казахстане обнаружили новый штамм коронавируса Eta. Министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщил о выявлении нового штамма.

По итогам секвенирования 96 образцов установлена циркуляция штаммов:

Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4%);

Alpha «Британский» - 24 (25%);

«Уханьский» коронавирус - 10 (10,4%);

Eta «Нигерийский» - 5 (5,2%).

Циркуляция Eta-варианта установлена в четырёх регионах - два случая в Мангистауской области и по одному в Карагандинской, Павлодарской областях и Нур-Султане.

