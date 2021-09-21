- Неизвестный водитель, допустив наезд на велосипедиста, скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых менее чем за час установлен и задержан водитель. Им оказался водитель "Газели" 1995 года рождения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

- Ему приблизительно 40 лет. Поставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Мозговая кома. Доставлен в Областную многопрофильную больницу, состояние оценивается как крайне тяжелое. Планируется операция, - пояснили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло сегодня, 21 сентября в 10:10 на улице Шолохова.Между тем в управлении здравоохранения ЗКО рассказали о состоянии пострадавшего.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.