В Уральске водитель «Газели» сбил велосипедиста и скрылся
Пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, его готовят к операции, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ДТП произошло сегодня, 21 сентября в 10:10 на улице Шолохова.
- Неизвестный водитель, допустив наезд на велосипедиста, скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых менее чем за час установлен и задержан водитель. Им оказался водитель "Газели" 1995 года рождения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Между тем в управлении здравоохранения ЗКО рассказали о состоянии пострадавшего.
- Ему приблизительно 40 лет. Поставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Мозговая кома. Доставлен в Областную многопрофильную больницу, состояние оценивается как крайне тяжелое. Планируется операция, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА и ДП ЗКО
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!