- Пациентка поступила к нам со сложнейшей политравмой, - рассказал специалист. - Самая основная – тяжелая открытая черепно-мозговая травма со множеством переломов костей свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга тяжелой степени и субдуральная гематома правой гемисферы головного мозга. Кроме того, она получила и другие тяжелые травмы: перелом средней трети ключицы слева со смещением, перелом восьмого и девятого ребер справа, перелом восьмого ребра слева, оскольчатый перелом нижней трети обеих костей левого предплечья со смещением отломков, перелом обеих лонных костей и правой седалищной кости со смещением отломков. Как понимаете, с такими травмами редко кто выживает. Пациентка была экстренно прооперирована врачами нейрохирургами под руководством заведующего отделением нейрохирургии Ербола Есетова, была проведена трепанация черепа, и удалена субдуральная гематома. После операции ее перевели к нам в отделение реанимации.

- Изначально она поступила к нам в отделение, будучи уже под аппаратом искусственной вентиляции легких через ротовую полость, - продолжил заведующий реанимационным отделением. - Необходимо было постоянно очищать рот. У таких больных возникает также осложнение - застойная пневмония из-за скопления мокрот в бронхах, которые в виду тяжёлого состояния они не могут отхаркивать. Поэтому дополнительно через семь дней врач ЛОР хирург Орынбек Жубанов установил пациентке трахеостому, специальную трубку через трахею. С помощью трахеостомы и аппарата бронхоскопии проводилось очищение легких и бронхов от излишних мокрот и гноя. В состоянии комы больная пробыла очень долгое время. У нас есть понятие нескольких степеней комы. Ну, так вот, Жанна находилась в сложной коме третьей степени, а потом постепенно состояние переходило от критически тяжелого комотозного состояния до более благоприятного сопорозного состояния (она уже открывала глаза, была в сознании, фиксировала взгляд). В течение всего периода пребывания в реанимационном отделении за Жанной был организован очень тщательный уход, как за ребенком.

- После проведенной травматологами операции на следующий день сознание Жанны еще больше улучшилось. Она стала выполнять некоторые команды. Мы разрешили родственникам посетить ее, тем самым мы хотели также проверить, узнает ли она их. И нас порадовало, что она их узнала. Состояние стало стабильным, она даже пытается отвечать жестами, пытается писать. Седьмого сентября мы перевели ее в отделение нейрохирургии. Хочу отметить, что до такого радостного момента был пройден долгий путь протяженностью в 23 дня, когда мы боролись за жизнь Жанны. И мы рады, что удалось её спасти, вернуть к жизни. Ведь она молода, у нее двое малолетних детей. Жанне предстоит ещё лечение и долгая реабилитация, восстановление многих жизненно важных функций. Можно сказать, что ей, как ребенку, придется заново учиться вставать, ходить, говорить и многое другое. Мы ей желаем скорейшего выздоровления и восстановления.

- Тот злополучный день вся наша семья будет вспоминать с содроганием, - рассказал Андрей. - Это очень тяжело и невыносимо больно осознавать, что твой родной и любимый человек находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. И день за днем тяжело слышать: «Молитесь, надейтесь»… Три недели Жанна провела в реанимации. Три недели ожидания и боли, бессилия и страха пережила наша семья.

Дорогие врачи и весь персонал Областной многопрофильной больницы г. Уральска! Вы не просто возвращаете людей к жизни, вы дарите нам надежду. Мы восхищаемся вашей работой и высоким профессионализмом, вашими умениями. Это – огромное счастье, что такие компетентные, умелые и талантливые, неравнодушные люди работают именно там, где они больше всего нужны. Вы вернули маму детям, дочь матери, любимую супругу, сестру и очень хорошего друга и человека, - благодарит медиков супруг Жанны Таран. - Низкий вам поклон, и огромная безграничная благодарность, за умение и большое сердце.

Жизнь 35-летней жительницы Уральска, матери двоих детей Жанны Таран 16 августа разделилась на до и после. Тогда по улице Жангир хана возле АЗС «Октан» на женщину наехал водитель пассажирского автобуса, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмы, которые она получила, были почти несовместимые с жизнью. В считанные минуты скорая помощь отвезла пострадавшую в Областную многопрофильную больницу. По словам, Жанна была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Тогда никто из врачей не мог дать положительных прогнозов. Оставалось только молиться за нее и ждать чуда.Как отметил врач, состояние Жанны и после операции оценивалось как крайне тяжелое. Шансы на сохранение жизни были невелики, учитывая сложнейшие переломы, травматический шок и отёк головного мозга. И всё же чудо случилось благодаря чётким и продуманным действиям специалистов операционной бригады и отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии областной многопрофильной больницы. Жанну удалось буквально вытащить с того света и отвоевать ее жизнь у «старухи с косой».Шаттык Умаров рассказал, что шестого операционная команда под руководством травматолога Каната Утегенова провела Жанне сложнейшую операцию, во время которой установили штифты и спицы в ключице и предплечье (в области лучевой кости), скрепляя и фиксируя отломки костей и места переломов.Великими героями считает врачей областной многопрофильной больницы супруг Жанны Андрей Таран. Несмотря на уверенность многих, что женщина не выживет, он гнал от себя плохие мысли, молился и верил, что врачи спасут любимую.И вот радостная новость: Жанна вышла из комы! Конечно, ей еще предстоит тяжелая и долгая реабилитация, но она жива и идет на поправку!Вот они герои, совершившие и совершающие подвиги каждый день! Во главе с заведующим отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ш. К. Умаровым жизнь Жанны Таран спасали, а в дальнейшем лечили и ухаживали за ней следующие специалисты областной многопрофильной больницы врачи–реаниматологи: Семенова И. А., Туркпенов А. С., Ермухан А. М., Гарифолла Е. М., Сейткереева Б. Ж., Канатов С. Ж.; врачи анестезиологи-реаниматологи: Макауов М. Б., Кусмагамбетов М. С.; врачи – нейрохирурги: зав. отд. Есетов Е. А., врачи Темірханулы С., Траисов Б. К., Щедрова Н. В., Жаксыгереев А., опер. медсестра Уразова А. врачи-травматологи: Утегенов К. С., опер медсестра Джиенбаева А., анестезист Маринина О. и ЛОР врач Жубанов О. А. медбратья и медсестры: Халиоллина М. С., Хамзина М. С., Маратова М. Д., Маратова Н. А., Жадитова А. Б., Тулепова Г. С., Есенбаева В. И., Файзуллин Н. Б., Есенбаев А. А., Ибрагимов Р. А., Иванцова Н. А. Эти люди не только восхищают своим подвигом, но и подают жизненно важный пример самоотверженного профессионального долга и ответственности всему обществу.