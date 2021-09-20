Товары также можно приобрести не выходя из дома на сайте kaspi.kz.

В магазинах представлены промышленные и бытовые инструменты от надежных и всемирно известных производителейВы можете купить в магазинах «220 вольт» измерительные, электрические и бензиновые инструменты, технику для приусадебного хозяйства (триммеры, мотобуры, мотоблоки, снегоуборщики), генераторы, сварочное оборудование, свет и электрику, силовую технику, сантехнику и климат, расходные материалы, средства индивидуальной защиты, товары по уходу за автомобилем, товары для садоводства и огородничества, для семейного отдыха и туризма. Вы найдете здесь необходимые в хозяйстве инструменты для бытовых и ремонтных работ: дрели, бензопилы, перфораторы, болгарки, лазерные линейки, клеевые пистолеты, отбойные молотки, ножницы, рубанки, строительные пылесосы, малярные и отделочные инструменты и многое другое. В выборе необходимых товаров вам обязательно помогут ценными советами вежливые и квалифицированные специалисты по продажам. Магазины работают ежедневно с 10:00 до 20:00. Вы можете также приобрести или заказать товары через интернет-магазин на сайте