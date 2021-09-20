– Ребенок находится в сознании. У неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы лицевого черепа, ссадины и ушибы мягких тканей, - информировали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 19 сентября в 19:43 в пятиэтажном доме №2а по улице Уразбаевой. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, восьмилетняя девочка осталась без присмотра родителей и выпала из окна четвёртого этажа. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что состояние ребёнка врачи оценивают как очень тяжелое, она поступила в коме первой степени.