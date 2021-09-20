Триллер по-английски – это совершенно особенная история. Для лент жанра характерны закрученные интриги, неожиданные повороты сюжета, запутанные истории главных героев. Если интересуют яркие новинки сезона, приглашаем к прочтению обзора. Триллеры из Великобритании: Обзор Аффект Джозеф по долгу службы должен постоянно держать каменное лицо, не показывать эмоций и повторять заученные дежурные выражения. Главный герой – сотрудник службы досмотра лондонского аэропорта. Ему нередко попадаются неадекватные пассажиры, а волю брезгливости, раздражению, злости или уязвленному самолюбию он давать не имеет права. Но есть обратная сторона такой надрессированности – сдержанность Джозефа никуда не девается и дома. Мужчина никому не перечит, однако во время застолье раскусывает зубами стеклянный стакан. Это становится началом серьезного срыва. Фильм https://www.ivi.ru/watch/461742 уже доступен для просмотра. Триллеры из Великобритании: Обзор Игры шпионов Эпоха начала 60-х прошлого века. Главный герой Винн Гревилл – любящий отец большого семейства и маститый лондонский торговец. Он наслаждается размеренной жизнью, изредка специально проигрывает своим клиентам в гольф, лениво мечтает о предстоящей пенсии. Но всё резко меняется, когда на Гревилла выходят агенты службы МИ-6. Они дают главному герою поручение под видом обычного продавца попасть в Москву и связаться там с Олегом Пеньковским – полковником главного управления разведки Генштаба ВС СССР. К просмотру фильма https://www.ivi.ru/watch/216944 можно приступить прямо сейчас. Триллеры из Великобритании: Обзор Обманутая Однажды Майкл в буквальном смысле пропадает из института. Все его лекции отменены, презентация дебютной книги, которую все так ждут, тоже. Офелия устанавливает местонахождение главного героя – это Ирландия. Девушка решает отправиться за Майклом и действительно находит там его. Но обстоятельства встречи оказываются крайне печальными. Супруга главного героя Ройзин сгорела во время страшного пожара, и Офелия попадает прямо на похороны. Но долго девушке грустить не приходится – она узнает, что беременна, рассказывает об этом Майклу и надеется на счастливое будущее. Триллеры из Великобритании: Обзор Лжец Сериал-триллер, при просмотре которого захватывает дыхание. Главная героиня – Лора Нильсон, обаятельная учительница старших классов и профессионал своего дела. Она впервые за очень длительное время отправляется на свидание. Раньше у Лоры были болезненные отношения, поэтому она долго колебалась в ответ на ухаживания Эндрю Эрлхэма. Мужчина – сотрудник сестры Лоры, успешный хирург и отец-одиночка одного из учеников героини. Свидание пары проходит неоднозначно. Лора подает заявление в полицию о том, что Эндрю изнасиловал ее, Эрлхэм все отрицает. Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.