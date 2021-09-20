– В результате ДТП пострадали три человека. 32-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные резаные раны. 36-летняя женщина так же получила ЗЧМТ, СГМ и ушибы. 27-летняя девушка - множественные ссадины спинной области. На месте работали четверо сотрудников ДЧС ЗКО. Пожар ликвидирован в 21:50, - сообщили в ведомстве.

Пожар произошёл 19 сентября в 20:53 на дороге Березовка - Аксай в Пугачёвском сельском округе Бурлинского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, Toyota Camry слетела в кювет и загорелась. Огонь перекинулся на траву - выгорело около гектара.В пресс-службе управления здравоохранения отметили, что один пострадавший находится в Бурлинской районной больнице, двое отпущены на амбулаторное лечение.