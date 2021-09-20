Полиция проводит досудебное расследование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото из архива "МГ"

Заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму Дархан Разуев в ходе брифинга в МВД сообщил, что один выезд экстренных служб на ложные вызовы обходится бюджету в сумму от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге.

- Подобные звонки совершаются без каких-то определённых целей, от безделья, ради шутки либо под влиянием алкоголя. Среди несовершеннолетних основные мотивы – это стремление продемонстрировать перед друзьями свою смелость, рискованность, решительность, нежелание присутствовать на занятиях или неподготовленность к уроку, - считает Разуев.

В Алматы в этом году задержали подростка, который отправил по электронной почте сообщение о минировании 34 школ, сейчас по факту ведётся досудебное расследование. Причиной поступка, по мнению стража порядка, могло послужить бесконтрольное времяпровождение ребёнка в интернете.

Разуев напомнил, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП (14,5 миллионов тенге) либо исправительных работ, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

- Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам. На основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причинённый таким сообщением. Если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей, - напомнил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму.

