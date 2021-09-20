– Как стало известно, у 37-летней женщины на руках был шестимесячный ребенок. Она признала свою вину, заявив, что в течение трёх дней употребляла спиртные напитки. В отношении неё составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК "неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей", собранные документы направлены в суд для принятия законного решения, - сообщили в ведомстве.

Фото предоставлено пресс-службой ДП По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, вечером 15 сентября в 102 позвонил житель города и сообщил о том, что по проспекту Азаттык ходит пьяная женщина с маленьким ребенком на руках. Согласно заключению медицинской экспертизы, она находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.Кроме этого, полицейские взяли женщину на учёт. Собранные документы направят в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города.