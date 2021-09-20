Склад горел в селе Коксай Алматинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Алматинской области

Сообщение о возгорании поступило в ДЧС региона в 10 утра 20 сентября. Пожар произошёл на складе на территории крестьянского хозяйства «Амир».

- По прибытию на место первых противопожарных подразделений было установлено, что в складском помещении горят стройматериалы и шины от сельскохозяйственной техники, на площади ориентировочно 250 квадратных метров. Расстояние от пожарной части Каскелена до места вызова составляет 18 километров. Учитывая загруженность дороги большим количеством авто и создавшейся пробке, прибыли на место происшествия в 10:33 часов, - сообщили в ДЧС Алматинской области.

Пожал локализовали спустя 20 минут после прибытия. Причина возгорания устанавливается, жертв и пострадавших нет.

Стоит отметить, что дым был виден и в ряде районов мегаполиса.

Фото: ДЧС Алматинской области