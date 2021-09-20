– На месте полицейским удалось задержать двоих мужчин, имевших внешние признаки приверженности к деструктивным религиозным течениям. При выяснении обстоятельств сотрудниками полиции у одного из подозреваемых обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, магазин с патронами и кобуру. По данному факту назначены экспертизы, - сообщили в ведомстве.

Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 15 сентября в 20:20 на пульт 102 поступило сообщение о драке на улице Ихсанова.Полицейские начали досудебное расследование по статье 287 УК РК "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".