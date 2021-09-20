– Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей растет. Особенно прискорбно, когда в результате происшествия погибают или получают увечья невинные люди. Предупреждение аварийности на дорогах остается приоритетной задачей полиции области. Проводится ежедневный надзор за дорожным движением и рейдовые мероприятия по пресечению фактов грубого нарушения Правил дорожного движения, - отметил начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов.

Трагедия произошла 19 сентября в Актобе по проспекту Нокина. По информации пресс-службы департамента полиции области, водитель «Лады Приора» при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с Daimler Chrysler. От удала «Лада», изменив направление движения, столкнулась с «ГАЗелью», которая в свою очередь врезалась в ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины «Лады» - младенец 2021 года рождения госпитализирован в областную детскую клиническую больницу Актобе, где не приходя в сознание, скончался. Второй пассажир - 23-летняя девушка также доставлена в медучреждение, где ей оказывают необходимую помощь. По факту ДТП ведётся следствие по статье 345 УК РК «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». К слову, с начала года на дорогах области зарегистрировано 384 ДТП, где погибло 70 человек и травмированы 508.