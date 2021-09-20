С ходом реконструкции терминала ознакомился премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске изменили проект реконструкции терминала аэропорта Фото из архива "МГ" Сегодня, 20 сентября Западно-Казахстанскую область с рабочей поездкой посетил премьер-министр страны Аскар Мамин. Он ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта Уральска. По информации пресс-службы премьера, после реконструкции увеличится пассажирооборот в два раза с 200 тысяч до 400 тысяч пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. Напомним, что первоначально капитальный ремонт здания терминала аэропорта хотели провести за 2,4 миллиарда тенге. Но при реализации проекта выявили дефекты несущих конструкций, здание решили демонтировать и на его месте построить новый терминал. В феврале этого года выяснилось, что строительство терминала обойдется в 6,6 миллиарда тенге. К слову, строится он за счет средств KPOBV. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.