Своими действиями они причинили ущерб государству на сумму 376 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Президент Казахстана принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Акорда. Касым-Жомарту Токаеву доложили, что за восемь месяцев в стране выявили 1 508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена деятельность 36 организованных преступных групп, ликвидировано 26 подпольных цехов по производству алкогольной продукции и 224 нелегальных игорных заведения.

- Жанат Элиманов доложил, что продолжается работа в социально значимых направлениях. В частности, выявлено пять фактов хищения бюджетных средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, которые должны обеспечивать сдерживание цен на продукты питания. Предотвращено необоснованное повышение тарифов на тепло в Таразе и на транспортировку газа в Кызылорде. Начато 36 досудебных расследований в отношении должностных лиц специализированных детских и медико-социальных учреждений, действиями которых причинен ущерб на 376 млн тенге, - говорится в сообщении.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

