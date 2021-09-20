Своими действиями они причинили ущерб государству на сумму 376 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Президент Казахстана принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Акорда. Касым-Жомарту Токаеву доложили, что за восемь месяцев в стране выявили 1 508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена деятельность 36 организованных преступных групп, ликвидировано 26 подпольных цехов по производству алкогольной продукции и 224 нелегальных игорных заведения.

- Жанат Элиманов доложил, что продолжается работа в социально значимых направлениях. В частности, выявлено пять фактов хищения бюджетных средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, которые должны обеспечивать сдерживание цен на продукты питания. Предотвращено необоснованное повышение тарифов на тепло в Таразе и на транспортировку газа в Кызылорде. Начато 36 досудебных расследований в отношении должностных лиц специализированных детских и медико-социальных учреждений, действиями которых причинен ущерб на 376 млн тенге, - говорится в сообщении.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

