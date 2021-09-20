Студент устроил стрельбу в государственном университете Перми. Погибли восемь человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Что произошло?

Фото с telegram-канала "Говорит Москва"

Следственный комитет России сообщил, что 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу из охотничьего ружья. Часть учащихся и преподавателей выпрыгивали из окон второго этажа.

По последним данным, восемь человек погибли, 28 пострадали. Часть пострадавших госпитализировали с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Кто стрелял?

Личность подозреваемого уже установлена, им оказался студент вуза. При задержании он был ранен. Сейчас он находится в медицинском учреждении. По непроверенным данным, стрелок в реанимации.

- Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Известно, что ружье он приобрёл в мае текущего года. Следователи приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Также на место направлены следователи-криминалисты главного управления криминалистики, - сообщили в СК.

Послание стрелка

Молодой человек оставил послание на своей странице ВКонтакте. Он написал, что давно готовился в нападению и собирал деньги на покупку оружия с 10 класса. Подозреваемый рассказал, что прошёл медицинское обследование, чтобы получить разрешение на оружие. Изначально он планировал напасть на свою бывшую школу, однако передумал. По его словам, является студентом первого курса юридического факультета.

Позже администрация социальной сети удалила пост и заблокировала аккаунт.

Реакция властей

Губернатор Пермского края выразил соболезнования родным и близким погибших и обещал, что всем пострадавшим в трагедии будет оказана вся необходимая помощь, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что несмотря на то, что по вопросу ужесточения оборота оружия была проделана немалая работа, трагедия произошла и её предстоит проанализировать. Отвечая на вопрос о том, должны ли какие-то чиновники нести ответственность за то, что произошло в Перми (по данным СК, половина поручений после Керченской трагедии не была выполнена), Песков отметил, что есть контрольное управление, которое самым тщательным образом отслеживает ход выполнения президентских поручений.

Реакция Казахстана

Министр образования и науки Казахстана в своём Facebook выразил соболезнования родным и близким погибших.

- Ещё свежи раны тех, чьи близкие погибли при теракте в казанской школе. Эти трагедии показывают, насколько важно и необходимо усилить безопасность детей в школах, колледжах и вузах страны. Вопрос их защищенности должен быть приоритетным для каждого руководителя учебного заведения, - написал Асхат Аймагамбетов.

Кроме технических мер, по мнению министра, важны знания и готовность самих сотрудников и обучающихся к мерам реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций.

