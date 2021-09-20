Эксперты «Центра развития трудовых ресурсов» провели исследования и выяснили, выпускники каких специальностей получают самые высокие зарплаты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу Минтруда Казахстана.Иллюстративное фото из архива "МГ"
Исследования проводились на основе информации о 120 тысячах выпускников 2017 года. Из них:
- 105,4 тысячи человек завершили бакалавриат, в том числе 77,5 тысяч – очную форму обучения;
- 13,8 тысячи – магистратуру;
- 858 человек – резидентуру и докторантуру.
286 человек погибли, 773 - покинули страну.
Директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков отметил, что большинство учащихся к моменту выпуска уже успели поработать - за год до выпуска опыт официальной работы имели 53,7 тысячи человек или 44,8%.
Наибольший прирост заработной платы имеют завершившие докторантуру PhD, меньше всего выросла средняя зарплата у выпускников заочного бакалавриата – в 1,7 раза. У бакалавров, завершивших очную форму обучения, она выросла в два раза, в то время как у магистров зарплата выросла в 1,8 раза.
Средний доход выпускников в 2020 году составил:
- докторантуры - 330,3 тысячи тенге,
- магистратуры очно – 227,7 тысячи тенге,
- магистратуры заочно - 579,3 тысячи.
- бакалавриат очный – 165,1 тысячи тенге,
- бакалавриат заочный - 187,9 тысячи тенге.
В разрезе направлений подготовки среди бакалавров наибольшая заработная плата сложилась среди завершивших обучение по направлениям:
- военное дело и безопасность - в среднем 268,5 тысячи тенге;
- здравоохранение и социальное обеспечение – 207,9 тысячи тенге;
- технические науки и технологии – 200,9 тысячи тенге.
Наименее высокая заработная плата сложилась у выпускников ветеринарного направления (129,6 тысячи тенге) и сельскохозяйственных наук (130,6 тысячи тенге).
Среди выпускников бакалавриата в разрезе конкретных специальностей наибольшую заработную плату получают окончившие:
- лётная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей – более 1 млн тенге;
- нефтегазовое дело - 338,4 тысячи тенге;
- морская техника и технологии - 298,7 тысячи тенге;
- горное дело - 276,1 тысяча тенге;
- геология и разведка месторождений полезных ископаемых - 257,4 тысячи тенге;
- системы информационной безопасности - 268,5 тысячи тенге.
Что касается магистров, то наибольшая заработная плата у завершивших обучение по специальностям:
- деловое администрирование - 614,8 тысячи тенге;
- связь с общественностью - 500,7 тысячи тенге;
- горное дело - 391,6 тысячи тенге;
- нефтегазовое дело - 386 тысяч тенге;
- вычислительная техника и программное обеспечение - 374,7 тысячи. тенге.
Касательно университетов Дмитрий Шумеков сообщил, что лидерами по уровню заработных плат выпускников являются:
- алматинские КБТУ - 415,6 тысячи тенге;
- КИМЭП - 380,4 тысячи тенге;
- Академия гражданской авиации - 347,6 тысячи тенге;
- МУИТ - 327,8 тысячи тенге;
- Финансовая академия Нур-Султана - 325,4 тысячи тенге.