Эксперты «Центра развития трудовых ресурсов» провели исследования и выяснили, выпускники каких специальностей получают самые высокие зарплаты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу Минтруда Казахстана.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Исследования проводились на основе информации о 120 тысячах выпускников 2017 года. Из них:

105,4 тысячи человек завершили бакалавриат, в том числе 77,5 тысяч – очную форму обучения;

13,8 тысячи – магистратуру;

858 человек – резидентуру и докторантуру.

286 человек погибли, 773 - покинули страну.

Директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков отметил, что большинство учащихся к моменту выпуска уже успели поработать - за год до выпуска опыт официальной работы имели 53,7 тысячи человек или 44,8%.

Наибольший прирост заработной платы имеют завершившие докторантуру PhD, меньше всего выросла средняя зарплата у выпускников заочного бакалавриата – в 1,7 раза. У бакалавров, завершивших очную форму обучения, она выросла в два раза, в то время как у магистров зарплата выросла в 1,8 раза.

Средний доход выпускников в 2020 году составил:

докторантуры - 330,3 тысячи тенге,

магистратуры очно – 227,7 тысячи тенге,

магистратуры заочно - 579,3 тысячи.

бакалавриат очный – 165,1 тысячи тенге,

бакалавриат заочный - 187,9 тысячи тенге.

В разрезе направлений подготовки среди бакалавров наибольшая заработная плата сложилась среди завершивших обучение по направлениям:

военное дело и безопасность - в среднем 268,5 тысячи тенге;

здравоохранение и социальное обеспечение – 207,9 тысячи тенге;

технические науки и технологии – 200,9 тысячи тенге.

Наименее высокая заработная плата сложилась у выпускников ветеринарного направления (129,6 тысячи тенге) и сельскохозяйственных наук (130,6 тысячи тенге).

Среди выпускников бакалавриата в разрезе конкретных специальностей наибольшую заработную плату получают окончившие:

лётная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей – более 1 млн тенге;

нефтегазовое дело - 338,4 тысячи тенге;

морская техника и технологии - 298,7 тысячи тенге;

горное дело - 276,1 тысяча тенге;

геология и разведка месторождений полезных ископаемых - 257,4 тысячи тенге;

системы информационной безопасности - 268,5 тысячи тенге.

Что касается магистров, то наибольшая заработная плата у завершивших обучение по специальностям:

деловое администрирование - 614,8 тысячи тенге;

связь с общественностью - 500,7 тысячи тенге;

горное дело - 391,6 тысячи тенге;

нефтегазовое дело - 386 тысяч тенге;

вычислительная техника и программное обеспечение - 374,7 тысячи. тенге.

Касательно университетов Дмитрий Шумеков сообщил, что лидерами по уровню заработных плат выпускников являются:

алматинские КБТУ - 415,6 тысячи тенге;

КИМЭП - 380,4 тысячи тенге;

Академия гражданской авиации - 347,6 тысячи тенге;

МУИТ - 327,8 тысячи тенге;

Финансовая академия Нур-Султана - 325,4 тысячи тенге.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.