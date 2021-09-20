Эксперты «Центра развития трудовых ресурсов» провели исследования и выяснили, выпускники каких специальностей получают самые высокие зарплаты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу Минтруда Казахстана.

64 специалиста приехали в Бурлинский район по программе "С дипломом в село" Иллюстративное фото из архива "МГ"

Исследования проводились на основе информации о 120 тысячах выпускников 2017 года. Из них:

  • 105,4 тысячи человек завершили бакалавриат, в том числе 77,5 тысяч – очную форму обучения;
  • 13,8 тысячи – магистратуру;
  • 858 человек – резидентуру и докторантуру.

Директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков отметил, что большинство учащихся к моменту выпуска уже успели поработать - за год до выпуска опыт официальной работы имели 53,7 тысячи человек или 44,8%.

Наибольший прирост заработной платы имеют завершившие докторантуру PhD, меньше всего выросла средняя зарплата у выпускников заочного бакалавриата – в 1,7 раза. У бакалавров, завершивших очную форму обучения, она выросла в два раза, в то время как у магистров зарплата выросла в 1,8 раза.

Средний доход выпускников в 2020 году составил:

  • докторантуры - 330,3 тысячи тенге,
  • магистратуры очно – 227,7 тысячи тенге,
  • магистратуры заочно - 579,3 тысячи.
  • бакалавриат очный – 165,1 тысячи тенге,
  • бакалавриат заочный - 187,9 тысячи тенге.

В разрезе направлений подготовки среди бакалавров наибольшая заработная плата сложилась среди завершивших обучение по направлениям:

  • военное дело и безопасность - в среднем 268,5 тысячи тенге;
  • здравоохранение и социальное обеспечение – 207,9 тысячи тенге;
  • технические науки и технологии – 200,9 тысячи тенге.

Наименее высокая заработная плата сложилась у выпускников ветеринарного направления (129,6 тысячи тенге) и сельскохозяйственных наук (130,6 тысячи тенге).

Среди выпускников бакалавриата в разрезе конкретных специальностей наибольшую заработную плату получают окончившие:

  • лётная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей – более 1 млн тенге;
  • нефтегазовое дело - 338,4 тысячи тенге;
  • морская техника и технологии - 298,7 тысячи тенге;
  • горное дело - 276,1 тысяча тенге;
  • геология и разведка месторождений полезных ископаемых - 257,4 тысячи тенге;
  • системы информационной безопасности - 268,5 тысячи тенге.

Что касается магистров, то наибольшая заработная плата у завершивших обучение по специальностям:

  • деловое администрирование - 614,8 тысячи тенге;
  • связь с общественностью - 500,7 тысячи тенге;
  • горное дело - 391,6 тысячи тенге;
  • нефтегазовое дело - 386 тысяч тенге;
  • вычислительная техника и программное обеспечение - 374,7 тысячи. тенге.

Касательно университетов Дмитрий Шумеков сообщил, что лидерами по уровню заработных плат выпускников являются:

  • алматинские КБТУ - 415,6 тысячи тенге;
  • КИМЭП - 380,4 тысячи тенге;
  • Академия гражданской авиации - 347,6 тысячи тенге;
  • МУИТ - 327,8 тысячи тенге;
  • Финансовая академия Нур-Султана - 325,4 тысячи тенге.
