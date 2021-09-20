Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией. Подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото со страницы kris.p.almaty.official в Instagram Трагический случай произошел сегодня, 20 сентября, в 17:00 в микрорайоне Акбулак, в Алатауском районе Алматы. По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, во время исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, 54-летний житель этого дома проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.