– В соответствии с трехсторонним меморандумом об удержании стабильных цен на социальный хлеб и муку первого сорта, нашему региону выделено 16 тысяч тонн зерна. 10 тысяч тонн из этого количества доставлены в область через мукомольное предприятие ТОО «Карат». В рамках меморандума социальный хлеб реализуется по цене 90 тенге, а мука первого сорта – по 145 тенге, - сообщил Амангельды Саламат.

Руководитель областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат рассказал, что ведётся регулярный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары и отдельно коснулся цен на хлеб.К слову, местным сельхозтоваропроизводителям выделено 227 бесплатных торговых точек, где они могут реализовывать свою продукцию. По словам Амангельды Саламата, уже заключено 207 меморандумов между предпринимателями, товаропроизводителями и крупными торговыми сетями для удержания стабильных цен на социально значимые продовольственные товары. Что касается осеннего сбора урожая, по данным руководителя управления сельского хозяйства, из 9 469 гектаров общей площади посевных в области на сегодня собран урожай на 6 292 гектарах, то есть 66,4%. Глава региона Махамбет Досмухамбетов акцентировал внимание на необходимости стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе,. Также глава региона поручил своевременно завершить сбор урожая. Напомним, что работы по сбору сельхозпродукции продлятся до конца октября.