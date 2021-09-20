– В соответствии с трехсторонним меморандумом об удержании стабильных цен на социальный хлеб и муку первого сорта, нашему региону выделено 16 тысяч тонн зерна. 10 тысяч тонн из этого количества доставлены в область через мукомольное предприятие ТОО «Карат». В рамках меморандума социальный хлеб реализуется по цене 90 тенге, а мука первого сорта – по 145 тенге, - сообщил Амангельды Саламат.К слову, местным сельхозтоваропроизводителям выделено 227 бесплатных торговых точек, где они могут реализовывать свою продукцию. По словам Амангельды Саламата, уже заключено 207 меморандумов между предпринимателями, товаропроизводителями и крупными торговыми сетями для удержания стабильных цен на социально значимые продовольственные товары. Что касается осеннего сбора урожая, по данным руководителя управления сельского хозяйства, из 9 469 гектаров общей площади посевных в области на сегодня собран урожай на 6 292 гектарах, то есть 66,4%. Глава региона Махамбет Досмухамбетов акцентировал внимание на необходимости стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе, путем увеличения количества еженедельно проводимых продовольственных ярмарок. Также глава региона поручил своевременно завершить сбор урожая. Напомним, что работы по сбору сельхозпродукции продлятся до конца октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
