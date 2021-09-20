– Глава государства уделяет большое внимание развитию ЗКО. Регион обладает высоким потенциалом промышленного развития. Реализация мероприятий разрабатываемого комплексного плана социально-экономического развития придаст серьезный импульс привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения, — отметил Аскар Мамин.

Сегодня, 20 сентября Западно-Казахстанскую область посетили премьер-министр страны Аскар Мамин и его заместитель Роман Скляр. Аким области Гали Искалиев доложил о разработке комплексного плана социально-экономического развития ЗКО на 2021-2025 годы, социально-экономической ситуации, инфраструктурном строительстве, вопросе электро-и газоснабжения, а также инвестиционных проектах. В течение пяти лет планируется реализация 141 мероприятия по развитию обрабатывающей промышленности, АПК, социальной сферы, жилищной, транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечению гражданской защиты и охраны окружающей среды. Запланировано привлечь 2,4 триллионов тенге инвестиций, из них 80% — частный капитал. По информации пресс-службы премьер-министра, исполнение плана позволит к 2025 году увеличить объем обрабатывающей промышленности с 205 до 300 миллиардов тенге в год.Премьер-Министр поручил в течение двух недель внести проект комплексного плана на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии, после чего вопрос обсудят на заседании правительства. Аскар Мамин также провел отдельное совещание по вопросам развития нефтегазовой и химической промышленности в ЗКО с участием отечественных и иностранных инвесторов — KPO b.v., Shell, Agip Karachaganak b.v, SRPM Resources Ltd., Nostrum Oil&Gas, ABS-Munai. Рассмотрены вопросы увеличения объемов добычи нефти и газа, а также их переработки, строительство НПЗ, комбината по производству калийных удобрений. Особое внимание уделили реализации инвестпроектов на месторождении Карачаганак, а также обеспечению газом внутреннего рынка. Премьер-Министр посетил предприятия «Батыс Су Арнасы» и ТОО «Жайык Ет», а также село Тукпай Теректинского района, где ознакомился с ходом строительства жилищной инфраструктуры в рамках программы «Нурлы жер», развитием АПК региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.