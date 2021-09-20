– Глава государства уделяет большое внимание развитию ЗКО. Регион обладает высоким потенциалом промышленного развития. Реализация мероприятий разрабатываемого комплексного плана социально-экономического развития придаст серьезный импульс привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения, — отметил Аскар Мамин.Премьер-Министр поручил в течение двух недель внести проект комплексного плана на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии, после чего вопрос обсудят на заседании правительства. Аскар Мамин также провел отдельное совещание по вопросам развития нефтегазовой и химической промышленности в ЗКО с участием отечественных и иностранных инвесторов — KPO b.v., Shell, Agip Karachaganak b.v, SRPM Resources Ltd., Nostrum Oil&Gas, ABS-Munai. Рассмотрены вопросы увеличения объемов добычи нефти и газа, а также их переработки, строительство НПЗ, комбината по производству калийных удобрений. Особое внимание уделили реализации инвестпроектов на месторождении Карачаганак, а также обеспечению газом внутреннего рынка. Премьер-Министр посетил предприятия «Батыс Су Арнасы» и ТОО «Жайык Ет», а также село Тукпай Теректинского района, где ознакомился с ходом строительства жилищной инфраструктуры в рамках программы «Нурлы жер», развитием АПК региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.