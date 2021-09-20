Стремиться к комфорту во всем — это норма современного мира. Сложно представить нашу жизнь без умных устройств, гаджетов, логистики, служб доставки, интернета. Благодаря развитию технологий мы продуктивнее, спектр наших деловых возможностей шире, а коммуникации проще. Но наряду со всеми преимуществами современности, перед нами встал вопрос баланса жизни и работы. Поэтому одним из ключевых трендов в недвижимости стало слияние в одном комплексе бизнес-пространств и жилых квартир. Благодаря этому выстраивать баланс между работой и отдыхом становится гораздо легче: вы не тратите время на ежедневные длительные поездки на работу, можете жить в центре мегаполиса и пользоваться всеми преимуществами развитой инфраструктуры, но при этом есть возможность отстраниться от городской шумихи и суеты в любой момент.
Именно такую возможность предоставляет BAZIS-A, предлагая уютные и просторные квартиры в жилом комплексе ORION. Строительная компания является крупнейшим застройщиком Казахстана, который на протяжении 30 лет занимается возведением многофункциональных объектов недвижимости с применением современных технологий и концепций. На сайте https://orion.bazis.kz/
можно узнать стоимость квартир в ЖК ORION и доступные варианты планировки жилья. Рассмотрим ключевые преимущества ORION, которые позволяют выстроить идеальный баланс между работой и домом.
Следование ведущим трендам на рынке недвижимости
Концепция жилого комплекса ORION основана на идее объединения личной жизни современного человека и высокого ритма мегаполисов. В процессе проектирования и реализации проекта застройщик тщательно продумал все детали, чтобы вы смогли умело совместить спокойный отдых, комфорт проживания и работу. Для этого компания BAZIS-A выбрала удачное расположение для возведения ЖК, грамотно продумала внутреннюю инфраструктуру, позаботилась об обустройстве придомовых территорий, привлекательном внешнем виде новостроек.
Жилой комплекс ORION находится в одном из лучших районов «южной столицы» на проспекте Аль-Фараби. Респектабельное окружение обеспечивают расположенные поблизости такие достопримечательности, как: резиденция Президента, Театр оперы и балета, музей, площадь Республики. Также в нескольких минутах ходьбы находятся все необходимые социальные объекты:
- школы и детсады;
- торгово-развлекательные комплексы и магазины;
- поликлиники, стоматологические кабинеты;
- рестораны и бары;
- банковские отделения;
- салоны красоты;
- спортивные клубы.
Одна из ключевых концептуальных особенностей данного жилого комплекса — это его архитектура. ORION спроектирован как продолжение архитектурного ансамбля БЦ Нурлы-Тау — самого притягательного бизнес-центра Алматы и знакового объекта города. Это лучшее место для карьерных свершений! А с квартирой в ЖК ORION мечта об идеальном балансе жизни в мегаполисе станет реальностью. Больше не нужно тратить время на многочасовые пробки в попытках совместить разные сферы своей жизни.
Главные преимущества жилого комплекса
В жилом комплексе ORION грамотно благоустроена придомовая территория: здесь есть собственный парк с сухим фонтаном, предусмотрены зеленые зоны, детские и спортивные площадки, а также уютные беседки. Архитектура ORION выделяется оригинальным футуристическим дизайном с панорамными окнами фасадов, откуда открывается потрясающий вид на горы и красивейшие урбанистические пейзажи: днем это буяние зелени, а вечером — миллионы огоньков города.
Вся территория жилого комплекса находится под круглосуточной охраной, в лобби и на фасадах домов установлены современные системы видеонаблюдения, что гарантирует высокий уровень безопасности.
Компания BAZIS-A тщательно продумала дизайн лобби в жилом комплексе, чтобы обеспечить эстетику и комфорт: в зданиях установлены уникальные VRF-системы кондиционирования, мраморные панели, рецепция.
Застройщик предлагает апартаменты с различными вариантами планировки и площади (от 140 до 166 кв. м.). Благодаря этому каждый сможет подобрать для своей семьи подходящее жилье, с учетом индивидуальных требований и пожеланий.