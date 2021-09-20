Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Санкибай батыра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Polisia.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в полиции, водитель Lexus RХ330 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Аvensis. От удара Lexus, изменив направление движения, столкнулся с Hyundai Solaris, который в свою очередь врезался в Hyundai Elantra.

- В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Актобе. По факту ДТП проводятся следственные действия по статье 345 части 2 УК РК «нарушение ПДД», - сообщили в полиции.

