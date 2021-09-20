21 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный и восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют проливные дожди. В дневное время температура воздуха составит +17..+19, ночью похолодает до +5..+7. Ветер восточный до 30 километров в час.

В Атырау - облачно. Днём ожидается +19..+21 градусов, ночью - +9..+11 градусов. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер северный до 15 километров в час.

В Актау будет солнечно. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.

На большей части Казахстана под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем на юге, юго-востоке, западе пройдут дожди с грозой; на севере и востоке республики – небольшие осадки. На большей части страны ожидается усиление ветра, на востоке и в центре – туман.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.