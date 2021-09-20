В субботу, 18 сентября на берегу реки Урал прошла экологическая акция «Чистый берег». Её организатором выступила одна из нефтяных компаний области. В очистке территории от мусора приняли участие порядка полсотни сотрудников предприятия. По словам инициаторов акции, охрана окружающей среды является одной из приоритетных задач в регионе. - В рамках акции был очищен участок берега реки Урал, а также организован раздельный сбор мусора на пластик, стекло, бумагу и металл. Весь собранный мусор отгружен на мусорный полигон. Впервые данную акцию мы провели в прошлом году, тогда мы собрали 10 тонн твёрдых бытовых отходов. Она принесла пользу нашему родному городу, а также удовольствие участникам от приятного и полезного времяпрепровождения. Поэтому акцию мы планируем проводить ежегодно после завершения летнего сезона, - рассказал региональный менеджер компаний Мухит Маженов. Отметим, что в ходе субботника на мусорный полигон было отгружено около 5 тонн твёрдых бытовых отходов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.