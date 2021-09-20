ДТП произошло сегодня, 20 сентября, на пересечении улиц Шолохова и Тюленина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой в Уральске Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, примерно в 20:30 часов на пересечении улиц Шолохова и Тюленина произошло столкновение кареты скорой помощи и "Лады", после чего спецавтомобиль перевернулся на бок. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что в ДТП пострадали трое.
Бригада скорой помощи ехала на вызов второй категории срочности, с включенными маячками и звуковым сопровождением. На перекрёстке столкнулась с легковым автомобилем. Машина 103 перевернулась. В результате чего, пострадали трое сотрудников станции скорой помощи: 20-летний санитар, 22-летний фельдшер и 27-летний водитель. Все были доставлены в городскую многопрофильную больницу.
О состоянии пострадавших, в облздраве пообещали сообщить позже.  