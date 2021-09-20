«Страдающие мизокинезией испытывают негатив, по типу ярости, тревоги, отчаяния. Это влияет на настроение и уже не дает им получать удовольствия от общения, работы или учебы, — объясняет ученый. — Некоторые даже начинают ограничивать свое нахождение в социуме».

«Например, Человек не находит себе места, когда нервничает. Возможно, когда страдающий мизокинезией наблюдает такое, эти эмоции переходят на него — и он сам начинают чувствовать нервозность. Как-то так. Пока этот вопрос вообще не изучен».

Если бывает такое, то, значит вы подвержены мизокинезии. Этот определение означает ненависть к мелким и повторяющимся движениям. Он еще не получил широкого распространения, но, как выяснил ученый из Канады Сумит Джасвала (он, кстати, планирует защитить «докторскую» по данной теме), мизокинезией в разной доли может быть подвержен каждый третий из нас. Мизокинезия — это не слабая негативная эмоциональная реакция на чье-то незначительное и повторяющиеся движение. В исследование приняли участие больше 4 000 добровольцев.Возможно, всему виной зеркальные нейроны. Они активизируются не только, когда человек сам начинает движение, но и когда человек наблюдает за другими. К примеру, если мы видим чью-то травму, мы можем начать стонать как от собственной боли, потому что чужая боль отразилась в нашем мозгу как в зеркале».По словам ученого, прежде чем сказать можно ли избавится от этого "ощущения", необходимо глубже изучить этот феномен с психологической точки. Единственное, что может быть утешит страдающих - вы не одни такие.